"Любите и будьте счастливы как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским

В сентябре 2020 года украинская певица Grosu сообщила о разводе, а накануне Дня святого Валентина заявила, что счастлива в отношениях с российским актером Романом Полянским, которого ранее называла своим другом.

Украинская певица Grosu 12 февраля, в день презентации композиции "Полотенце", которую спела вместе с российским актером Романом Полянским, подтвердила в Instagram их романтические отношения.

Она опубликовала видео, в котором во время исполнения фрагмента новой композиции целует Полянского в губы.

"Мы все сделаем сами, когда любовь между нами. Выстрел прямо в сердце, по ходу я люблю тебя, неважно, что нам говорят", – спели они дуэтом, флиртуя друг с другом.

В комментарии к видео артистка пожелала подписчикам любить и быть такими же счастливыми, как они с Полянским.

"Скорее все в YouTube. В моем профиле у нас с Полянским премьера песни специально для всех влюбленных. Любите и будьте счастливы как мы", – написала артистка.

"Какая красивая пара. Будьте счастливы", – отреагировали на заявление артистки фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

За несколько дней до премьеры совместного клипа Полянский на своей странице в Instagram написал, что счастлив знакомству с певицей, которое состоялось два года назад.

"Эта встреча изменила мою жизнь", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".