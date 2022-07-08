В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов погибло шесть мирных жителей – глава ОВА

"За 7 июля россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке", – заявил глава ОВА.

Он отметил, что еще 21 человек получил ранения.

Согласно данным главы ОВА, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 583 человека, ранения получили 1517 мирных жителей.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Россияне будут отвечать за каждое преступление на украинской земле!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.