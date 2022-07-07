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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Точно известно об одном погибшем и шести раненых. Глава Донецкой ОВА показал последствия удара РФ по Краматорску

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Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска
Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска
Скриншот: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате ракетного удара России по Краматорску Донецкой области погиб как минимум один человек, сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 7 июля.

Оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по центру города, сообщал мэр Краматорска и руководитель военной администрации Александр Гончаренко. Он говорил, что есть жертвы, но точных данных на тот момент не было.

"Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться", – написал Кириленко.

Он рассказал, что от удара повреждены шесть зданий, в том числе гостиница и жилой многоэтажный дом.

"Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним", – добавил глава ОВА и опубликовал видео, на которых показаны последствия удара.

Кириленко в очередной раз призвал жителей Краматорска эвакуироваться. "Это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас!" – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, раненые, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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