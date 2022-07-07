Точно известно об одном погибшем и шести раненых. Глава Донецкой ОВА показал последствия удара РФ по Краматорску

Оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по центру города, сообщал мэр Краматорска и руководитель военной администрации Александр Гончаренко. Он говорил, что есть жертвы, но точных данных на тот момент не было.

"Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться", – написал Кириленко.

Он рассказал, что от удара повреждены шесть зданий, в том числе гостиница и жилой многоэтажный дом.

"Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним", – добавил глава ОВА и опубликовал видео, на которых показаны последствия удара.

Кириленко в очередной раз призвал жителей Краматорска эвакуироваться. "Это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас!" – подчеркнул он.

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