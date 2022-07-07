Точно известно об одном погибшем и шести раненых. Глава Донецкой ОВА показал последствия удара РФ по Краматорску

Оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по центру города, сообщал мэр Краматорска и руководитель военной администрации Александр Гончаренко. Он говорил, что есть жертвы, но точных данных на тот момент не было.
"Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться", – написал Кириленко.
Он рассказал, что от удара повреждены шесть зданий, в том числе гостиница и жилой многоэтажный дом.
"Это осознанная атака на гражданских. Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним", – добавил глава ОВА и опубликовал видео, на которых показаны последствия удара.
Кириленко в очередной раз призвал жителей Краматорска эвакуироваться. "Это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас!" – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.