Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы – мэр

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы", – говорится в сообщении.
По данным телеканала "Дом", опубликованным в Telegram, минимум один человек погиб, известно о нескольких пострадавших, им оказывается медицинская помощь.
До этого Краматорск оккупанты серьезно обстреляли 3 июля из РСЗО "Смерч". Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет, но есть серьезные разрушения. В этот же день из РСЗО оккупанты обстреляли Славянск. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранены 15.
СБУ и Нацполиция начали расследования, расценив обстрелы как нарушение обычаев ведения войны оккупантами.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.