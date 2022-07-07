Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы – мэр

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы", – говорится в сообщении.

По данным телеканала "Дом", опубликованным в Telegram, минимум один человек погиб, известно о нескольких пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

До этого Краматорск оккупанты серьезно обстреляли 3 июля из РСЗО "Смерч". Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет, но есть серьезные разрушения. В этот же день из РСЗО оккупанты обстреляли Славянск. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранены 15.

СБУ и Нацполиция начали расследования, расценив обстрелы как нарушение обычаев ведения войны оккупантами.