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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть жертвы – мэр

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Мэр Краматорска сообщил о жертвах в результате обстрела города оккупантами 7 июля
Мэр Краматорска сообщил о жертвах в результате обстрела города оккупантами 7 июля
Фото: kramatorsk_chat / Telegram

Российские войска нанесли авиаракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, сообщил в Facebook 7 июля мэр города и руководитель военной администрации Александр Гончаренко.

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы", – говорится в сообщении.

По данным телеканала "Дом", опубликованным в Telegram, минимум один человек погиб, известно о нескольких пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

До этого Краматорск оккупанты серьезно обстреляли 3 июля из РСЗО "Смерч". Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, жертв нет, но есть серьезные разрушения. В этот же день из РСЗО оккупанты обстреляли Славянск. Мэр города Вадим Лях заявлял, что погибло шесть человек, ранены 15.

СБУ и Нацполиция начали расследования, расценив обстрелы как нарушение обычаев ведения войны оккупантами.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02x6F8wfC1vBfScFS4E1bynKQbj25fxYDAXNe1GECyfG9uTF6KYzBcQ3Wa3Y8VekKTl

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть по сути две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, Донбасс, Краматорск, раненые, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, Александр Гончаренко, мэр
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