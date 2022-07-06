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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили российские атаки на четырех направлениях – Генштаб

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ВСУ заставили отступить оккупантов на трех направлениях
ВСУ заставили отступить оккупантов на трех направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

6 июля силы обороны Украины отбили российские атаки на четырех направлениях, на трех из которых заставили оккупантов отступить.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в YouTube. 

Так, украинские военные отбили попытку штурма оккупантов в направлении населенных пунктов Казачья Лопань – Сосновка (Харьковская область, рядом с границей с РФ). Оккупанты обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов области, в районе Рубежного нанесли авиаудар. 

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

Также отбиты атаки армии РФ в Донецкой области на направлениях:

  • Долгенькое – Мазановка (населенные пункты расположены по две стороны админграницы между Харьковской и Донецкой областями, к северо-западу от Славянска, Краматорска и Бахмута),
  • Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское (эти населенные пункты находятся к юго-востоку от Бахмута).
Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

На этих трех направлениях ВСУ заставили армию РФ отступить. 

На северском направлении ситуация не изменилась, в направлении Краматорска оккупанты пытаются занять населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка, обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии Верхнекаменское и Славянск. 

В направлении Бахмута армия РФ пытается взять под свой контроль дорогу Бахмут – Лисичанск, сообщили в Генштабе.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки. На южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница", – добавили авторы сводки. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube
Контекст:

Сегодня – 133-и сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.  В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Краматорск, Харьковская область, Рубежное, Марьинка, армия РФ, Мироновка, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Бахмут, Новолуганское
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