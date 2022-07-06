Украинские военные отбили российские атаки на четырех направлениях – Генштаб

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в YouTube.

Так, украинские военные отбили попытку штурма оккупантов в направлении населенных пунктов Казачья Лопань – Сосновка (Харьковская область, рядом с границей с РФ). Оккупанты обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов области, в районе Рубежного нанесли авиаудар.

Скриншот: google.com

Также отбиты атаки армии РФ в Донецкой области на направлениях:

Долгенькое – Мазановка (населенные пункты расположены по две стороны админграницы между Харьковской и Донецкой областями, к северо-западу от Славянска, Краматорска и Бахмута),

Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское (эти населенные пункты находятся к юго-востоку от Бахмута).

Скриншот: google.com



Скриншот: google.com



На этих трех направлениях ВСУ заставили армию РФ отступить.

На северском направлении ситуация не изменилась, в направлении Краматорска оккупанты пытаются занять населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка, обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии Верхнекаменское и Славянск.

В направлении Бахмута армия РФ пытается взять под свой контроль дорогу Бахмут – Лисичанск, сообщили в Генштабе.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки. На южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница", – добавили авторы сводки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube