Украинские военные отбили российские атаки на четырех направлениях – Генштаб

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в YouTube.
Так, украинские военные отбили попытку штурма оккупантов в направлении населенных пунктов Казачья Лопань – Сосновка (Харьковская область, рядом с границей с РФ). Оккупанты обстреляли из артиллерии ряд населенных пунктов области, в районе Рубежного нанесли авиаудар.
Также отбиты атаки армии РФ в Донецкой области на направлениях:
На этих трех направлениях ВСУ заставили армию РФ отступить.
На северском направлении ситуация не изменилась, в направлении Краматорска оккупанты пытаются занять населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка, обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии Верхнекаменское и Славянск.
В направлении Бахмута армия РФ пытается взять под свой контроль дорогу Бахмут – Лисичанск, сообщили в Генштабе.
"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки. На южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница", – добавили авторы сводки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 133-и сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.