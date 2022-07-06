Украина уже не ожидает от Запада "той или иной авиации", но рассчитывает на системы ПВО – Зеленский

Об этом 6 июля на совместном брифинге в Киеве по результатам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Запись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

Зеленский, говоря о сроках возвращения украинцев, в том числе выехавших в Ирландию из-за нападения России, отметил, что это среди прочего зависит от ситуации в Украине.

В первую очередь, добавил глава государства, Украина просит западных партнеров помочь ей защититься от ракетных ударов российских оккупантов.

"Как бы ни разворачивалась война на поле боя… может я очень настойчив, но все же безопасность неба – она приоритетна. И уже никто не ожидает той или иной авиации, но мы все рассчитываем (пока теоретически) на прибытие в Украину мощных систем ПВО. Это важно, потому что это позволит вернуться домой женщинам и детям. Потому что детям нужно идти в школы, взрослым хочется в университеты и т.д", – сказал Зеленский.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 5 июля около 8,8 млн украинцев выехали за границу, сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В то же время с 28 февраля в Украину въехали почти 3,3 млн человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)