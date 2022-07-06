Украина уже не ожидает от Запада "той или иной авиации", но рассчитывает на системы ПВО – Зеленский

Об этом 6 июля на совместном брифинге в Киеве по результатам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Запись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
Зеленский, говоря о сроках возвращения украинцев, в том числе выехавших в Ирландию из-за нападения России, отметил, что это среди прочего зависит от ситуации в Украине.
В первую очередь, добавил глава государства, Украина просит западных партнеров помочь ей защититься от ракетных ударов российских оккупантов.
"Как бы ни разворачивалась война на поле боя… может я очень настойчив, но все же безопасность неба – она приоритетна. И уже никто не ожидает той или иной авиации, но мы все рассчитываем (пока теоретически) на прибытие в Украину мощных систем ПВО. Это важно, потому что это позволит вернуться домой женщинам и детям. Потому что детям нужно идти в школы, взрослым хочется в университеты и т.д", – сказал Зеленский.
С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 5 июля около 8,8 млн украинцев выехали за границу, сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В то же время с 28 февраля в Украину въехали почти 3,3 млн человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому было договорено не поставлять Киеву определенный вид вооружений, например, штурмовые самолеты или танки, и президент Владимир Зеленский "в курсе этого".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 27 мая в Чехии, заявляла, что помощь Украине танками и самолетами "абсолютно правомерна" и мировое сообщество должно ответить силой на преступления России.
Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер и член Конгресса США от Демократической партии Крисси Хулахан в конце июня внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО – F-15, F-16 и других воздушных судах. Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, отметили, что если США решат передать самолеты Украине, нужно, чтобы украинские пилоты были готовы немедленно их использовать.
По мнению главы Центра оборонных реформ Александра Данилюка, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15E, F-16, чтобы ВСУ могли эффективно противодействовать ударам оккупантов крылатыми ракетами, которые оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО.
Оккупанты существенно нарастили число ракетных ударов по Украине в июне. Наибольшую же опасность для Украины представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22, отмечал Данилюк 29 июня в комментарии Guildhall.
Зеленский 26 июня из-за ракетных ударов оккупантов призвал партнеров Украины "двигаться быстрее" с поставками ПВО. Министерство обороны США 1 июля объявило о выделении пакета дополнительной военной помощи для Украины на сумму $820 млн, в который, в частности, вошли две передовые системы ПВО NASAMS.