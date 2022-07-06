Зеленский обсудил с премьером Ирландии седьмой пакет санкций, чтобы РФ "почувствовала цену своих террористических действий"

Мартин и Зеленский договорились совместно работать, чтобы Украина быстрее прошла путь до полноправного членства в ЕС Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сообщил на совместном брифинге лидеров двух стран по итогам встречи, опубликованном в Facebook Офиса президента.

Зеленский отметил, что с начала войны России против Украины (24 февраля) Ирландия отменила визы для украинских граждан.

"Наши ирландские друзья полностью понимают угрозы, созданные этой российской войной против Украины и против всего демократического мира", – сказал президент.

По словам Зеленского, темами его переговоров с Мартином были общие ответы на эти угрозы, в частности вопросы продовольственной безопасности, энергетики, а также подготовка нового, седьмого санкционного пакета против РФ.

"Украина ценит все, что Ирландия уже сделала для того, чтобы Россия почувствовала цену своих террористических действий", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский и Мартин договорились совместно работать, чтобы Украина быстрее прошла путь от кандидата в члены ЕС до полноправного членства.

Мартин прибыл в Киев 6 июля – это первый в истории визит главы правительства Ирландии в Украину. Его цель – выразить поддержку и солидарность Украине, которая подверглась "аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению" со стороны России, отметила пресс-служба кабмина Ирландии.

Мартин сообщил, что посетил освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области.

"Трудно понять разрушения и бесчеловечность нападений России на Ирпень, Бородянку и Бучу. Ясно, как важно для женщин и детей добраться до Ирландии, чтобы избежать травм и жестокости. Мы на стороне Украины", – отметил премьер.

Приехать в Украину Мартина пригласил Зеленский перед тем, как Европейский совет одобрил заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС на недавнем саммите в Брюсселе.

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