Зеленский обсудил с премьером Ирландии седьмой пакет санкций, чтобы РФ "почувствовала цену своих террористических действий"

Об этом глава государства сообщил на совместном брифинге лидеров двух стран по итогам встречи, опубликованном в Facebook Офиса президента.
Зеленский отметил, что с начала войны России против Украины (24 февраля) Ирландия отменила визы для украинских граждан.
"Наши ирландские друзья полностью понимают угрозы, созданные этой российской войной против Украины и против всего демократического мира", – сказал президент.
По словам Зеленского, темами его переговоров с Мартином были общие ответы на эти угрозы, в частности вопросы продовольственной безопасности, энергетики, а также подготовка нового, седьмого санкционного пакета против РФ.
"Украина ценит все, что Ирландия уже сделала для того, чтобы Россия почувствовала цену своих террористических действий", – подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский и Мартин договорились совместно работать, чтобы Украина быстрее прошла путь от кандидата в члены ЕС до полноправного членства.
Мартин прибыл в Киев 6 июля – это первый в истории визит главы правительства Ирландии в Украину. Его цель – выразить поддержку и солидарность Украине, которая подверглась "аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению" со стороны России, отметила пресс-служба кабмина Ирландии.
Мартин сообщил, что посетил освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области.
"Трудно понять разрушения и бесчеловечность нападений России на Ирпень, Бородянку и Бучу. Ясно, как важно для женщин и детей добраться до Ирландии, чтобы избежать травм и жестокости. Мы на стороне Украины", – отметил премьер.
Приехать в Украину Мартина пригласил Зеленский перед тем, как Европейский совет одобрил заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС на недавнем саммите в Брюсселе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter 4 июля. Он отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России, добавил Йозвяк.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8,5 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – более 11 тыс.