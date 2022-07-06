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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с премьером Ирландии седьмой пакет санкций, чтобы РФ "почувствовала цену своих террористических действий"

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Мартин и Зеленский договорились совместно работать, чтобы Украина быстрее прошла путь до полноправного членства в ЕС
Мартин и Зеленский договорились совместно работать, чтобы Украина быстрее прошла путь до полноправного членства в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров 6 июля в Киеве с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обсудил среди прочего российскую военную агрессию против Украины.

Об этом глава государства сообщил на совместном брифинге лидеров двух стран по итогам встречи, опубликованном в Facebook Офиса президента.

Зеленский отметил, что с начала войны России против Украины (24 февраля) Ирландия отменила визы для украинских граждан.

"Наши ирландские друзья полностью понимают угрозы, созданные этой российской войной против Украины и против всего демократического мира", – сказал президент.

По словам Зеленского, темами его переговоров с Мартином были общие ответы на эти угрозы, в частности вопросы продовольственной безопасности, энергетики, а также подготовка нового, седьмого санкционного пакета против РФ.

"Украина ценит все, что Ирландия уже сделала для того, чтобы Россия почувствовала цену своих террористических действий", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский и Мартин договорились совместно работать, чтобы Украина быстрее прошла путь от кандидата в члены ЕС до полноправного членства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712581819808135/

Мартин прибыл в Киев 6 июля – это первый в истории визит главы правительства Ирландии в Украину. Его цель – выразить поддержку и солидарность Украине, которая подверглась "аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению" со стороны России, отметила пресс-служба кабмина Ирландии.

Мартин сообщил, что посетил освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области.

"Трудно понять разрушения и бесчеловечность нападений России на Ирпень, Бородянку и Бучу. Ясно, как важно для женщин и детей добраться до Ирландии, чтобы избежать травм и жестокости. Мы на стороне Украины", – отметил премьер.

Приехать в Украину Мартина пригласил Зеленский перед тем, как Европейский совет одобрил заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС на недавнем саммите в Брюсселе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter 4 июля. Он отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России, добавил Йозвяк.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8,5 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – более 11 тыс.

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