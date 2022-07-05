Санкции против России сильно бьют по Путину и российской экономике – Боррель

Жозеп Боррель заявил, что санкции против России сильно бьют по Путину, но пока не изменят его стратегических планов Фото: EPA

"К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90%, и мы быстро сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время препятствовала нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина", – написал Боррель.

Он отметил: Путин считал, что Европа не осмелится ввести санкции против России из-за "своей энергетической зависимости", но это один из "просчетов российского режима".

Россия, в свою очередь, теперь не может импортировать передовые технологии, 45% которых она ввозила из Европы, 21% – из США, тогда как доля Китая, сотрудничающего с Кремлем, в этой сфере составляет только 11%. По словам Борреля, такое ограничение импорта сокращает возможности России по производству высокоточных ракет, таких как "Искандер" или X-101.

Тем не менее давление ЕС не изменит стратегические планы Путина "в ближайшее время", считает Боррель, поскольку в своих действиях он "не руководствуется в первую очередь экономической логикой". Но, "вынуждая его выбирать пушки вместо масла", санкции заковывают его "в тиски, которые сжимаются все сильнее", добавил верховный представитель ЕС.

"Вопреки наивным мыслям, которые у нас были несколько лет назад, экономическая взаимозависимость не означает автоматического установления мира в международных отношениях. Именно поэтому превращение Европы в настоящую силу, к чему я призываю с самого начала своего срока полномочий, становится императивом. В условиях вторжения в Украину мы начали переходить от намерений к делу, показывая, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, в основе этого ответа лежат экономические санкции. Они уже начали оказывать влияние, и в ближайшие месяцы воздействие будет только усиливаться", – резюмировал Боррель.