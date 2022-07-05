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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санкции против России сильно бьют по Путину и российской экономике – Боррель

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Жозеп Боррель заявил, что санкции против России сильно бьют по Путину, но пока не изменят его стратегических планов
Жозеп Боррель заявил, что санкции против России сильно бьют по Путину, но пока не изменят его стратегических планов
Фото: EPA

Санкции против России приносят результаты и сильно бьют по президенту РФ Владимиру Путину и его сообщникам, и "их влияние на российскую экономику со временем будет лишь усиливаться". Об этом в статье для французского издания Le Journal du Dimanche, опубликованной 2 июля, написал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Статья 4 июля была опубликована на официальном сайте Европейской службы внешних связей.

"К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90%, и мы быстро сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время препятствовала нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина", – написал Боррель.

Он отметил: Путин считал, что Европа не осмелится ввести санкции против России из-за "своей энергетической зависимости", но это один из "просчетов российского режима".

Россия, в свою очередь, теперь не может импортировать передовые технологии, 45% которых она ввозила из Европы, 21% – из США, тогда как доля Китая, сотрудничающего с Кремлем, в этой сфере составляет только 11%. По словам Борреля, такое ограничение импорта сокращает возможности России по производству высокоточных ракет, таких как "Искандер" или X-101.

Тем не менее давление ЕС не изменит стратегические планы Путина "в ближайшее время", считает Боррель, поскольку в своих действиях он "не руководствуется в первую очередь экономической логикой". Но, "вынуждая его выбирать пушки вместо масла", санкции заковывают его "в тиски, которые сжимаются все сильнее", добавил верховный представитель ЕС.

"Вопреки наивным мыслям, которые у нас были несколько лет назад, экономическая взаимозависимость не означает автоматического установления мира в международных отношениях. Именно поэтому превращение Европы в настоящую силу, к чему я призываю с самого начала своего срока полномочий, становится императивом. В условиях вторжения в Украину мы начали переходить от намерений к делу, показывая, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, в основе этого ответа лежат экономические санкции. Они уже начали оказывать влияние, и в ближайшие месяцы воздействие будет только усиливаться", – резюмировал Боррель.

Контекст:

ЕС с начала вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По информации редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля.

Теги: Россия, санкции, агрессия, вторжение, война России против Украины, ограничения, Жозеп Боррель, ЕС
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