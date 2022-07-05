Кулеба призвал партнеров ограничить доступ РФ к морским перевозкам

Министр отметил, что ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, обеспечиваемых иностранными флотами.

"Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину [президента РФ Владимира] Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир, – это смерть, кризис и ложь", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций Евросоза против РФ. По данным редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, ЕС намерен согласовать его до конца июля. Украина хочет, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT.