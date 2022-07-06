В Киев прибыл премьер-министр Ирландии

Цель визита – выразить поддержку и солидарность Украине, которая подверглась "аморальному и ничем не спровоцированному террористическому нападению" со стороны России, отметила пресс-служба правительства.

"Дух и решимость украинского народа вдохновили всех нас, и Ирландия окажет полную поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС и продолжит поддерживать мирных жителей, которые спасаются от этой войны", – заявил премьер-министр.

В Украине Мартин планирует лично увидеть разрушения гражданской инфраструктуры от бомбардировок и оккупации российских войск и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, "как Ирландия и ЕС могут помочь с текущими и будущими потребностями страны".