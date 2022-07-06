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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия практически на пределе насыщения оружием. Дальше оно будет идти по нисходящей

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Подоляк: Россия перешла к конкретному типу войны: это война, по сути, террористического типа
Подоляк: Россия перешла к конкретному типу войны: это война, по сути, террористического типа
Фото: ЕРА

С момента полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты задействовали практически все свое вооружение. Об этом в опубликованном 5 июля интервью немецкому изданию Bild заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я бы хотел, чтобы анализ, который проводят европейские аналитические центры, базировался на объективных данных. Россия сегодня использует ракеты 60–70-х годов, у них нет такого объема действительно современного высокоточного оружия. Они используют бронетехнику старую, они расконсервируют максимально все свои старые складские помещения. Они используют сегодня так называемую скрытую мобилизацию, когда берут максимальное число людей из маленьких и средних городов, где невысокий протестный потенциал. Потому что реальной боеспособности частей, современной техники у них недостаточно уже", – сказал Подоляк.

Он отметил, что РФ перешла к тактике террора мирного населения Украины.

"Мы практически пришли уже к пределу насыщения оружием, которое использует РФ, и дальше оно будет идти по нисходящей. Нам необходимо, чтобы европейская, американская промышленность позволила нам получить несколько больше оружия, именно дальнобойного артиллерийского оружия. Или системы противоракетной обороны. Потому что Россия перешла к конкретному типу войны: это война, по сути, террористического типа – против населения мирных городов", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.

Теги: Россия, Украина, оружие, террористы, артиллерия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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