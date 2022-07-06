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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ударная авиация ВС ВСУ уничтожила два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и более 10 единиц техники оккупантов – Генштаб

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В Генштабе сообщили, что украинская ударная авиация продолжает атаковать оккупантов по нескольким стратегическим направлениям
В Генштабе сообщили, что украинская ударная авиация продолжает атаковать оккупантов по нескольким стратегическим направлениям
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины 5 июля нанесла удары по нескольким стратегическим направлениям. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook 6 июля.

"Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил ВСУ уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, потери российских оккупантов достигли около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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