Ударная авиация ВС ВСУ уничтожила два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и более 10 единиц техники оккупантов – Генштаб

В Генштабе сообщили, что украинская ударная авиация продолжает атаковать оккупантов по нескольким стратегическим направлениям Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил ВСУ уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются", – говорится в сообщении.

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