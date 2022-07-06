Ударная авиация ВС ВСУ уничтожила два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и более 10 единиц техники оккупантов – Генштаб

"Украинская ударная авиация продолжает атаковать врага по нескольким стратегическим направлениям. Так, за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил ВСУ уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники. Потери в живой силе уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, потери российских оккупантов достигли около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".