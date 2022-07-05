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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара ВСУ по военной базе в Мелитополе ликвидировано более 200 оккупантов – мэр

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Удар по авиабазе в Мелитополе заставил оккупантов покинуть захваченный аэродром
Удар по авиабазе в Мелитополе заставил оккупантов покинуть захваченный аэродром
Скриншот: Риа-Мелитополь / Telegram

После ракетных ударов Вооруженных сил Украины по авиабазе российских войск в Мелитополе Запорожской области местные коллаборанты опасаются выходить на работу, сообщил 5 июля мэр города Иван Федоров в Telegram.

По данным Федорова, ВСУ удалось уничтожить более 200 оккупантов, число раненых превысило 300 человек. Он добавил, что на аэродроме продолжается пожар, захватчики покинули базу.

"Рашисты украли все запасы крови из наших больниц. Теперь местным жителям, в случае необходимости, негде взять кровь для переливания. Возле военного госпиталя, который оккупанты организовали на территории детского санатория, была очередь из машин, свозивших раненых", – рассказал Федоров.

Удар ВСУ заставил оккупантов активно перемещать военную технику на уцелевшие базы и прятать ее в лесополосах, добавил он. В городе, по оценке мэра, осталось до 1000 оккупантов, они проводят фильтрационные мероприятия, пытаясь разыскать участников украинского сопротивления.

Федоров отметил, что на территории Мелитополя есть еще три вражеские военные базы, которые расположены рядом с жилой застройкой. ВСУ о них хорошо знают, но понимают, что оккупанты прикрываются мирными жителями, добавил мэр.

По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".

"В Мелитополе вынуждены оставаться около 50% жителей – 70 тыс. человек. В последние недели выезжают родители с детьми, которые хотят поступить в украинские вузы. После ударов ВСУ началась очередная волна массового выезда", – резюмировал он.

Кроме того, Федоров подтвердил, что между Мелитополем и Токмаком силы украинского сопротивления взорвали железнодорожный мост, что препятствует подвозу военной техники оккупантов к линии фронта.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

В мае CNN публиковал спутниковые снимки, подтверждающие, что РФ использует аэродром как авиабазу. По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО.

По информации Центра стратегических коммуникаций ВСУ, после результативного удара украинской армии оккупанты, вероятно, покинули авиабазу в Мелитополе.

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