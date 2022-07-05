В результате удара ВСУ по военной базе в Мелитополе ликвидировано более 200 оккупантов – мэр

По данным Федорова, ВСУ удалось уничтожить более 200 оккупантов, число раненых превысило 300 человек. Он добавил, что на аэродроме продолжается пожар, захватчики покинули базу.

"Рашисты украли все запасы крови из наших больниц. Теперь местным жителям, в случае необходимости, негде взять кровь для переливания. Возле военного госпиталя, который оккупанты организовали на территории детского санатория, была очередь из машин, свозивших раненых", – рассказал Федоров.

Удар ВСУ заставил оккупантов активно перемещать военную технику на уцелевшие базы и прятать ее в лесополосах, добавил он. В городе, по оценке мэра, осталось до 1000 оккупантов, они проводят фильтрационные мероприятия, пытаясь разыскать участников украинского сопротивления.

Федоров отметил, что на территории Мелитополя есть еще три вражеские военные базы, которые расположены рядом с жилой застройкой. ВСУ о них хорошо знают, но понимают, что оккупанты прикрываются мирными жителями, добавил мэр.

По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".

"В Мелитополе вынуждены оставаться около 50% жителей – 70 тыс. человек. В последние недели выезжают родители с детьми, которые хотят поступить в украинские вузы. После ударов ВСУ началась очередная волна массового выезда", – резюмировал он.

Кроме того, Федоров подтвердил, что между Мелитополем и Токмаком силы украинского сопротивления взорвали железнодорожный мост, что препятствует подвозу военной техники оккупантов к линии фронта.