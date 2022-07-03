ВСУ ночью вывели из строя одну из четырех военных баз РФ в Мелитополе, нанесли по ней более 30 ударов – мэр

О ночных взрывах в Мелитополе, ссылаясь на очевидцев, информировало местное "РИА Мелитополь".

Агентство предполагало, что речь о складах горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Детонация на складах продолжается до сих пор, отмечает СМИ, публикуя видео.

Федоров рассказал, что ВСУ нанесли за ночь более 30 ударов по военной базе оккупантов, захвативших Мелитополь.

"В 3.00 и в 5.00 [произведено] более 30 выстрелов исключительно по военной базе. Сегодня рашисты пытаются вывезти уцелевшую технику, но ничего не уцелело. Они пытаются сделать провокации о том, что были обстрелы мирных микрорайонов. Ничего этого не было и нет. Сейчас весь Мелитополь в дыму, это продолжается в течение трех–четырех часов, потому что горят склады ГСМ", – сообщил он.

По словам Федорова, удар был нанесен по базе транспортной авиации, которую используют оккупанты.