ВСУ ночью вывели из строя одну из четырех военных баз РФ в Мелитополе, нанесли по ней более 30 ударов – мэр

О ночных взрывах в Мелитополе, ссылаясь на очевидцев, информировало местное "РИА Мелитополь".
Агентство предполагало, что речь о складах горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Детонация на складах продолжается до сих пор, отмечает СМИ, публикуя видео.
Федоров рассказал, что ВСУ нанесли за ночь более 30 ударов по военной базе оккупантов, захвативших Мелитополь.
"В 3.00 и в 5.00 [произведено] более 30 выстрелов исключительно по военной базе. Сегодня рашисты пытаются вывезти уцелевшую технику, но ничего не уцелело. Они пытаются сделать провокации о том, что были обстрелы мирных микрорайонов. Ничего этого не было и нет. Сейчас весь Мелитополь в дыму, это продолжается в течение трех–четырех часов, потому что горят склады ГСМ", – сообщил он.
По словам Федорова, удар был нанесен по базе транспортной авиации, которую используют оккупанты.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.