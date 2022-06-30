ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с 1 июля планируют запустить поезд из оккупированного Крыма в Мелитополь. Мэр назвал причину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты, запуская поезд в Крым, хотят прикрыться людьми, как живым щитом, отметил мэр Мелитополя
Оккупанты, запуская поезд в Крым, хотят прикрыться людьми, как живым щитом, отметил мэр Мелитополя
Фото: wikipedia.org (архив)

Российские оккупанты хотят запустить пассажирский поезд из оккупированного Крыма во временно захваченный Мелитополь Запорожской области.

Об этом 30 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Они уже объявляют, что с 1 июля будет курсировать поезд из Мелитополя в Джанкой, но мы четко понимаем, зачем это делают… Все знают о том, как взрывались и бронепоезд, и рельсы [в результате действий военнослужащих движения сопротивления Сил спецопераций]. И именно поэтому они решили запустить пассажирский поезд, чтобы щитом прикрываться нашими людьми, чтобы не было диверсий, а они точно будут. Потому что через железную дорогу перевозится много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения. Поэтому они снова хотят прикрыться нашими людьми как живым щитом", – пояснил городской голова.

О запуске железнодорожного сообщения между Мелитополем и Джанкоем сообщало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" 21 июня в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Мелитополь, вооружение, Запорожская область, диверсия, вторжение, Джанкой, война России против Украины, взрывы, поезд, пассажиры, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Всегда люби себя". Проживающая в Германии жена мэра Киева показала себя во время отдыха
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
"Вам идет уверенность". 74-летняя Мэй Маск позировала в купальнике
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Сенцов о службе в ВСУ: Охота на самолеты и вертушки – занятие интересное, но требует выдержки
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?
Невзоров об Охлобыстине: Как хорошо, что путинизм представлен идиотами. Любопытно: как поведет себя эта нечисть в день крушения путинизма?
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
48-летний Фагот: Националистом меня сделал отец, когда мне было пять лет. Он поднял бокал: "За свободную Украину без комиссаров". Я запомнил
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
44-летняя Толкалина без белья показала тело, обтянутое мокрой прозрачной тканью. Фото
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа
"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье
"Люди убегают из-под обстрелов и не бросают животных". Килиммен из Kalush Orchestra призвал не отказывать переселенцам с питомцами в жилье
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (143195)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (132660)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (100830)
4
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (57227)
5
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (52839)
6
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (49688)
7
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (45830)
8
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах (43220)
 
 
 
 