Оккупанты с 1 июля планируют запустить поезд из оккупированного Крыма в Мелитополь. Мэр назвал причину

Об этом 30 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Они уже объявляют, что с 1 июля будет курсировать поезд из Мелитополя в Джанкой, но мы четко понимаем, зачем это делают… Все знают о том, как взрывались и бронепоезд, и рельсы [в результате действий военнослужащих движения сопротивления Сил спецопераций]. И именно поэтому они решили запустить пассажирский поезд, чтобы щитом прикрываться нашими людьми, чтобы не было диверсий, а они точно будут. Потому что через железную дорогу перевозится много взрывных предметов, патронов и тяжелого вооружения. Поэтому они снова хотят прикрыться нашими людьми как живым щитом", – пояснил городской голова.

О запуске железнодорожного сообщения между Мелитополем и Джанкоем сообщало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" 21 июня в Telegram.

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