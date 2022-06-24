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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мелитополе заставляют пенсионеров и бизнесменов получать российские паспорта – мэр

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Украинцы не воспринимают "туалетную бумагу под названием "российский паспорт", отмечал 11 июня спикер Одесской ОВА Братчук
Украинцы не воспринимают "туалетную бумагу под названием "российский паспорт", отмечал 11 июня спикер Одесской ОВА Братчук
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области пытаются заставить пенсионеров и местных предпринимателей оформлять российские паспорта.

Об этом 24 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказал мэр города Иван Федоров.

"В качестве аргумента они дают, что пенсионеры не смогут получать пенсии, если не оформят рашистские паспорта, а предприниматели не смогут осуществлять свою деятельность, если не получат российские паспорта и не зарегистрируются в некой псевдоналоговой инспекции", – сказал Федоров.

По его словам, это "все бред", так как Украина выполняет все взятые на себя обязательства по выплате пенсий, социальных выплат и зарплат работникам бюджетной сферы.

"Относительно предпринимателей, если будет регистрация в каких-либо непонятных структурах или банковских учреждениях РФ, то это однозначно можно будет трактовать как нарушение закона о коллаборации", – отметил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, отмечал Федоров 10 июня.

В Мелитополе российские паспорта получили 30 человек, рассказал 11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, эта статистика показывает, что "украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу под названием "российский паспорт".

По состоянию на 1 января 2018 года население Мелитополя составляло около 154 тыс. человек, сообщается на сайте горсовета.

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