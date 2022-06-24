Оккупанты в Мелитополе заставляют пенсионеров и бизнесменов получать российские паспорта – мэр

Об этом 24 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказал мэр города Иван Федоров.

"В качестве аргумента они дают, что пенсионеры не смогут получать пенсии, если не оформят рашистские паспорта, а предприниматели не смогут осуществлять свою деятельность, если не получат российские паспорта и не зарегистрируются в некой псевдоналоговой инспекции", – сказал Федоров.

По его словам, это "все бред", так как Украина выполняет все взятые на себя обязательства по выплате пенсий, социальных выплат и зарплат работникам бюджетной сферы.

"Относительно предпринимателей, если будет регистрация в каких-либо непонятных структурах или банковских учреждениях РФ, то это однозначно можно будет трактовать как нарушение закона о коллаборации", – отметил Федоров.

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