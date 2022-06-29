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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области россияне повредили обстрелом газопровод, без газа останутся Мелитополь и Энергодар – ОВА

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Оккупанты обстреляли магистральный газопровод
Оккупанты обстреляли магистральный газопровод
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В результате обстрелов военных РФ поврежден магистральный газопровод диаметром 400 мм в районе села Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Враг продолжает уничтожать инфраструктуру области", – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что без газоснабжения уже сегодня остался Ореховский район, в ближайшие дни из-за этого повреждения перестанут получать газ Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

"До этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставалось более 80 тыс. абонентов в 109 населенных пунктах области", – добавили в ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: газ, Мелитополь, Запорожская область, газопровод, Орехово, обстрелы, Энергодар, российские оккупанты, Днепрорудное
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