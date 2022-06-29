В Запорожской области россияне повредили обстрелом газопровод, без газа останутся Мелитополь и Энергодар – ОВА

"Враг продолжает уничтожать инфраструктуру области", – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что без газоснабжения уже сегодня остался Ореховский район, в ближайшие дни из-за этого повреждения перестанут получать газ Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов.

"До этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставалось более 80 тыс. абонентов в 109 населенных пунктах области", – добавили в ОВА.