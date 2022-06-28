В оккупированном Бердянске прогремело два взрыва в районе морского порта

Один из взрывов произошел возле берега Фото: Бердянск Сейчас / Telegrаm

"В Бердянске в порту прозвучало два громких взрыва подряд. Судя по тому, откуда идет дым, и тому, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное", – говорится в сообщении.

Представители городских властей отметили, что подробности еще выясняют.

На фото с места событий видно, что взрыв произошел фактически возле берега.

Позже "РБК-Украина" сообщило, что оккупационные власти утверждают, что взрывы якобы связаны с разминированием и были "контролируемыми". Более подробной информации пока нет.

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22 июня были слышны взрывы в порту Скадовска Херсонской области.