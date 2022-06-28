В оккупированном Бердянске прогремело два взрыва в районе морского порта

"В Бердянске в порту прозвучало два громких взрыва подряд. Судя по тому, откуда идет дым, и тому, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное", – говорится в сообщении.
Представители городских властей отметили, что подробности еще выясняют.
На фото с места событий видно, что взрыв произошел фактически возле берега.
Позже "РБК-Украина" сообщило, что оккупационные власти утверждают, что взрывы якобы связаны с разминированием и были "контролируемыми". Более подробной информации пока нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июня были слышны взрывы в порту Скадовска Херсонской области.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.
13 июня эксперты американского Института исследования войны (ISW) рассказывали, что коллаборант, так называемый глава "военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов заявлял о том, что "террористы" устроили в Бердянске взрывы 12 июня, но впоследствии он отказался от своих слов и заявил, что произошедшее было аварией на электростанции.