В порту временно оккупированного Скадовска прогремели взрывы

По данным мэра, попадания были в промышленную зону в районе порта Скадовска Фото: depositphotos.com

"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный – в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

Позже мэр добавил, что попадания были в промышленную зону в районе порта.

Также Telegram-канал "Оперативный ВСУ" опубликовал видео попаданий в порту Скадовска.

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