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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В порту временно оккупированного Скадовска прогремели взрывы

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По данным мэра, попадания были в промышленную зону в районе порта Скадовска
По данным мэра, попадания были в промышленную зону в районе порта Скадовска
Фото: depositphotos.com

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области в районе порта прогремели два взрыва. Об этом сообщил 22 июня в Facebook мэр города Александр Яковлев.

"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный – в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

Позже мэр добавил, что попадания были в промышленную зону в районе порта.

https://www.facebook.com/OleksandrYakovliev/posts/pfbid0361nvX1xjYXabvSuxeac2nhaKG1D8MpySbBJKAsL7srt9QY9nK8vLkDqiuYNwy5xJl

Также Telegram-канал "Оперативный ВСУ" опубликовал видео попаданий в порту Скадовска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они попали 9 марта, писало местное издание "Мост"

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, война, Херсонская область, Скадовск, война России против Украины, Александр Яковлев
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