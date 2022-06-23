В порту временно оккупированного Скадовска прогремели взрывы

"В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный – в районе порта. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.
Позже мэр добавил, что попадания были в промышленную зону в районе порта.
Также Telegram-канал "Оперативный ВСУ" опубликовал видео попаданий в порту Скадовска.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они попали 9 марта, писало местное издание "Мост".
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.