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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели санкции против мелитопольской коллаборантки Данильченко

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Данильченко согласилась сотрудничать с российскими оккупантами
Данильченко согласилась сотрудничать с российскими оккупантами
Скриншот: МТВ-плюс Мелитополь / YouTube

США ввели санкции против коллаборатнки Галины Данильченко, которая сотрудничает с российскими оккупантами в Мелитополе Запорожской области. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В американском внешнеполитическом ведомстве Данильченко называют незаконно назначенным Россией "мэром" Мелитополя, которая была назначена после похищения законно избранного мэра города Ивана Федорова.

Санкции против нее введены "за ответственность или соучастие, прямое или косвенное участие или попытку участия в деятельности, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Соединенных Штатов, их союзников или их партнеров в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее против Данильченко ввел санкции Евросоюз.

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила мэра города Ивана Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющими обязанности мэра".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, санкции, Госдепартамент США, Мелитополь, война России против Украины, коллаборационизм, Галина Данильченко
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