Бронепоезд оккупантов в Мелитополе сошел с рельс – мэр

"Как мы не раз говорили, рашисты хотели прикрыться живым щитом и пустить поезд из Мелитополя в Крым, который бы возил жителей Мелитополя и других временно оккупированных территорий. Но это им не удалось, потому что вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд, который вез боеприпасы, которые они хотели, чтобы стреляли в наше мирное население, сошел с рельс возле Мелитополя и так лежит там перекинутый", – сказал он.

По данным Федорова, оккупанты хотели с 1 июля запустить из Мелитополя в Джанкой пассажирский поезд.

Портал Defence Express сообщал, что на вооружении железнодорожных войск армии РФ находятся "специальные поезда" типа "Амур" и "Байкал". В Мелитополь оккупанты пригнали бронепоезд в начале марта, в мае военнослужащие сил сопротивления Сил спецопераций ВСУ подорвали его, взрывчатка сдетонировала под вагоном с личным составом.

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