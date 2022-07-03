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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бронепоезд оккупантов в Мелитополе сошел с рельс – мэр

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Российские оккупанты пригнали в Мелитополь бронепоезд в начале марта
Российские оккупанты пригнали в Мелитополь бронепоезд в начале марта
Фото: БРАТЧУК / Telegram

2 июля во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области сошел с рельс российский бронепоезд. Об этом сообщил сегодня утром в Facebook мэр города Иван Федоров.

"Как мы не раз говорили, рашисты хотели прикрыться живым щитом и пустить поезд из Мелитополя в Крым, который бы возил жителей Мелитополя и других временно оккупированных территорий. Но это им не удалось, потому что вчера благодаря силам сопротивления рашистский бронепоезд, который вез боеприпасы, которые они хотели, чтобы стреляли в наше мирное население, сошел с рельс возле Мелитополя и так лежит там перекинутый", – сказал он. 

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/2172478259628933/

По данным Федорова, оккупанты хотели с 1 июля запустить из Мелитополя в Джанкой пассажирский поезд. 

Портал Defence Express сообщал, что на вооружении железнодорожных войск армии РФ находятся  "специальные поезда" типа "Амур" и "Байкал". В Мелитополь оккупанты пригнали бронепоезд в начале марта, в мае военнослужащие сил сопротивления Сил спецопераций ВСУ подорвали его, взрывчатка сдетонировала под вагоном с личным составом

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Мелитополь, Запорожская область, Джанкой, война России против Украины, поезд, Иван Федоров
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