Похоже, оккупанты покинули авиабазу в Мелитополе после ударов ВСУ – стратком

"Похоже, москали покинули Мелитопольский аэродром", – говорится в сообщении.
Собеседник центра рассказал, что оккупанты эвакуировались с территории аэродрома до 9–10 утра вчера и после этого не возвращались туда.
"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует. С 3.00 после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6.00, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю уцелевшую технику", – сказал он.
Мелитопольское агентство "РИА Мелитополь", ссылаясь на очевидцев, пишет, что "после ночного фейерверка ВСУ от мелитопольского аэродрома, построенного орками, остались только обломки". Оккупанты, по наблюдению жителей города, "заметно погрустнели".
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мэр города Иван Федоров.
Прошлой ночью ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.
В мае CNN публиковал спутниковые снимки, подтверждающие, что РФ использует аэродром как авиабазу. По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО.