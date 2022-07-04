ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Похоже, оккупанты покинули авиабазу в Мелитополе после ударов ВСУ – стратком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ прошлой ночью нанесли более 30 ударов по авиабазе, которую использовали оккупанты в Мелитополе
ВСУ прошлой ночью нанесли более 30 ударов по авиабазе, которую использовали оккупанты в Мелитополе
Скриншот: Риа-Мелитополь / Telegram

Российские оккупационные войска, скорее всего, покинули захваченную авиабазу во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области после ударов, которые в ночь на 3 июля нанесли Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил в Telegram Центр стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Похоже, москали покинули Мелитопольский аэродром", – говорится в сообщении. 

Собеседник центра рассказал, что оккупанты эвакуировались с территории аэродрома до 9–10 утра вчера и после этого не возвращались туда. 

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует. С 3.00 после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6.00, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю уцелевшую технику", – сказал он. 

Мелитопольское агентство "РИА Мелитополь", ссылаясь на очевидцев, пишет, что "после ночного фейерверка ВСУ от мелитопольского аэродрома, построенного орками, остались только обломки". Оккупанты, по наблюдению жителей города, "заметно погрустнели". 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мэр города Иван Федоров.

Прошлой ночью ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

В мае CNN публиковал спутниковые снимки, подтверждающие, что РФ использует аэродром как авиабазу. По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, аэродром, Запорожская область, обстрелы, авиабаза, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (234429)
2
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (202318)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (183875)
4
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (82037)
5
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (73392)
6
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (71204)
7
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (52193)
8
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (41177)
 
 
 
 