Похоже, оккупанты покинули авиабазу в Мелитополе после ударов ВСУ – стратком

ВСУ прошлой ночью нанесли более 30 ударов по авиабазе, которую использовали оккупанты в Мелитополе Скриншот: Риа-Мелитополь / Telegram

"Похоже, москали покинули Мелитопольский аэродром", – говорится в сообщении.

Собеседник центра рассказал, что оккупанты эвакуировались с территории аэродрома до 9–10 утра вчера и после этого не возвращались туда.

"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует. С 3.00 после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6.00, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю уцелевшую технику", – сказал он.

Мелитопольское агентство "РИА Мелитополь", ссылаясь на очевидцев, пишет, что "после ночного фейерверка ВСУ от мелитопольского аэродрома, построенного орками, остались только обломки". Оккупанты, по наблюдению жителей города, "заметно погрустнели".