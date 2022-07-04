Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост – СМИ

"По этой ветке рашисты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт. Как видим, земля по-настоящему горит под ногами у русских фашистов", – говорится в сообщении.

Информацию о том, что движение поездов из Мелитополя в Бердянск было полностью парализовано, в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада" , подтвердил и Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, это сделало невозможным поставки в направлении Бердянска и Донецка. Федоров добавил, что 4 июня продолжается пожар на месте аэродрома в Мелитополе, где накануне Вооруженные силы Украины разбомбили военную базу оккупантов.