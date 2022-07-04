Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост – СМИ

"По этой ветке рашисты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт. Как видим, земля по-настоящему горит под ногами у русских фашистов", – говорится в сообщении.
Информацию о том, что движение поездов из Мелитополя в Бердянск было полностью парализовано, в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада" , подтвердил и Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
По его словам, это сделало невозможным поставки в направлении Бердянска и Донецка. Федоров добавил, что 4 июня продолжается пожар на месте аэродрома в Мелитополе, где накануне Вооруженные силы Украины разбомбили военную базу оккупантов.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мэр города Иван Федоров.
Прошлой ночью ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.
В мае CNN публиковал спутниковые снимки, подтверждающие, что РФ использует аэродром как авиабазу. По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО.