ВСУ уничтожили уже около 36,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли 1600 танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

За сутки ВСУ уничтожили около 150 оккупантов.

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