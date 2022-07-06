ВСУ уничтожили уже около 36,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб

За сутки ВСУ уничтожили около 150 оккупантов.
Другие потери войск РФ составили:
- танков – 1600 (+6);
- боевых бронированных машин – 3789 (+17);
- артиллерийских систем – 812 (+6);
- РСЗО – 247;
- средства ПВО –107 (+2);
- самолетов – 217;
- вертолетов – 187;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);
- крылатые ракеты – 153 (+9);
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);
- специальная техника – 65.
"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.