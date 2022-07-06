"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом". Оккупанты ударили по селу в Днепропетровской области

"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району", – написал глава ОВА.

По его словам, оккупанты обстреляли из артиллерии Широковскую общину.

"Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил Резниченко.

В других районах области по состоянию на 7.40 спокойно, отметил он.

В результате обстрела оккупантов 4 июля в селе Шестерня взрывной волной выбило окна в детском саду.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибло три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Утром 5 июля оккупанты выпустили семь ракет по Днепропетровской области, шесть из них сбила ПВО. Одна ракета попала в частный сектор Покровска. По предварительной информации, пострадавших нет.