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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом". Оккупанты ударили по селу в Днепропетровской области

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Оккупанты продолжают обстреливать и разрушать Днепропетровскую область
Оккупанты продолжают обстреливать и разрушать Днепропетровскую область
????????Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Российские оккупанты обстреляли село Шестерня в Днепропетровской области. В результате обстрелов были повреждены дома, среди людей пострадавших нет, сообщил утром 6 июля глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району", – написал глава ОВА. 

По его словам, оккупанты обстреляли из артиллерии Широковскую общину.

"Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил Резниченко.

В других районах области по состоянию на 7.40 спокойно, отметил он. 

В результате обстрела оккупантов 4 июля в селе Шестерня взрывной волной выбило окна в детском саду.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибло три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Утром 5 июля оккупанты выпустили семь ракет по Днепропетровской области, шесть из них сбила ПВО. Одна ракета попала в частный сектор Покровска. По предварительной информации, пострадавших нет.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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