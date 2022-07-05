Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в Великой Костромке частично нет света – Резниченко

"Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе. Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке – по одной из улиц. Село отчасти без света", – написал он.
По словам Резниченко, масштабы разрушений уточняются. По предварительной информации, люди не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 5 июля оккупанты выпустили семь ракет по Днепропетровской области, шесть из них сбила ПВО. Одна ракета попала в частный сектор Покровска. По предварительной информации, пострадавших нет.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибло три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.
28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.