Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в Великой Костромке частично нет света – Резниченко

Резниченко сообщил, что в Зеленодольске оккупанты обстреляли дачный массив Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Напряженные ночь и утро и в Криворожском районе. Враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попал по дачному массиву, в Великой Костромке – по одной из улиц. Село отчасти без света", – написал он.

По словам Резниченко, масштабы разрушений уточняются. По предварительной информации, люди не пострадали.

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Утром 5 июля оккупанты выпустили семь ракет по Днепропетровской области, шесть из них сбила ПВО. Одна ракета попала в частный сектор Покровска. По предварительной информации, пострадавших нет.