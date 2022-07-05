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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ выпустили семь ракет по Днепропетровской области 5 июля, шесть из них сбила ПВО – глава ОВА

Резниченко: В городе Покров "прилет" в частный сектор
Резниченко: В городе Покров "прилет" в частный сектор
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты утром 5 июля обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Утренняя ракетная атака на область. "Сосед" "дружественно" направил на нас семь ракет! Шесть из них наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом", – говорится в сообщении.

В Днепре обломки упавшей ракеты причинили возгорание, которое потушили пожарные. Никто не пострадал.

"В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", – сообщил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепр, Днепропетровская область, ПВО, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
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