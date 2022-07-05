Войска РФ выпустили семь ракет по Днепропетровской области 5 июля, шесть из них сбила ПВО – глава ОВА

Резниченко: В городе Покров "прилет" в частный сектор Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Утренняя ракетная атака на область. "Сосед" "дружественно" направил на нас семь ракет! Шесть из них наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом", – говорится в сообщении.

В Днепре обломки упавшей ракеты причинили возгорание, которое потушили пожарные. Никто не пострадал.

"В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", – сообщил Резниченко.

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