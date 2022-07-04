Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2022
 
Новости

Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне
Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне
Фото: ЕРА

Американский режиссер и продюсер во время посещения Днепра был обут в берцы от украинского производителя с надписью "Слава Украине!". Об этом сообщается на странице бренда в Instagram.

"Нам позвонили и попросили доставить в отель Пенну берцы, сразу не поверили, но потом были в шоке,  говорится в публикации. – Мы, конечно, отказались от денег. Американский актер очень сильно поддерживает Украину, за что мы очень благодарны". 

Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне.

2 июля Пенн посетил Днепр

Теги: Днепр, Шон Пенн, обувь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
  Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
"Вечеринка на кухне". Мадонна показала, как все ее приемные дети танцуют вместе
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Я немного потерялась". Астафьева попросила совета, как вернуть смысл жизни
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
Серга о Бардаше: Разве является украинцем мужчина, который может регулярно бить женщину? Это типичный русский
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 