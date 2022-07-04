Пенн сфотографировался в берцах от украинского производителя с надписью "Слава Украине!"

"Нам позвонили и попросили доставить в отель Пенну берцы, сразу не поверили, но потом были в шоке, – говорится в публикации. – Мы, конечно, отказались от денег. Американский актер очень сильно поддерживает Украину, за что мы очень благодарны".

Контекст:

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что Пенн снимает в Украине документальный фильм о российско-украинской войне.

2 июля Пенн посетил Днепр.