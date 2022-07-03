"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр

"Шон снимает документальный фильм о российско-украинской войне. Хочет рассказать всему миру правду о преступлениях, которые совершает Россия против нашего государства. Говорили о том, как живет Днепропетровщина последние четыре месяца, об обстрелах территорий области, о помощи переселенцам, – написал Лукашук. – Шон искренне был поражен тем, как сильно украинскую нацию объединила борьба против общего врага. Поражен тем, как страну сплотил [президент] Владимир Зеленский и как всем нам удается пятый месяц подряд сопротивляться бесчеловечной агрессии России".
Лукашук добавил, что с такой "мощной поддержкой" украинцы смогут все.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.
23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
27 июня стало известно, что Пенн вновь прибыл в Украину. В первый день визита он посетил освобожденные от российских оккупантов Ирпень и Бучу Киевской области, а затем встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.