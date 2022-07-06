Украинская авиация ударила по опорным пунктам врага в Херсонской области – ОК "Юг"

"Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел. Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли два авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.

По информации командования, ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ обеспечили потери врага "в количестве 18 рашистов, двух самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", одной зенитной установки 23-го калибра, гаубицы "Мста-Б", пяти единиц бронированной и автомобильной техники, а также двух складов боеприпасов".

В то же время оккупанты атаковали вертолетами Ка-52 переправу через Ингулец на севере Херсонской области и район освобожденной Ивановки. Потерь среди украинских военных нет.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июля также упоминается, что за прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил ВСУ уничтожили два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов и более 10 единиц вражеской техники.

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