Украинские военные сбили две ракеты оккупантов, выпущенные с подлодки в Черном море

"6 июля около 3.20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевскую область", – говорится в сообщении.

Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.