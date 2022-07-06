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Украинские военные сбили две ракеты оккупантов, выпущенные с подлодки в Черном море

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Украинские военные сбили две ракеты оккупантов, выпущенные с подлодки в Черном море / ГОРДОН

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные сбили две крылатых ракеты российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"6 июля около 3.20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевскую область", – говорится в сообщении.

Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 1 июля. 

6 июля оперативное командование "Юг" сообщало, что в акватории Черного моря оккупанты сосредоточили три надводных, два подводных и один большой десантный корабль с 32 крылатыми ракетами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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