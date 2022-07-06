Украинские военные сбили две ракеты оккупантов, выпущенные с подлодки в Черном море

"6 июля около 3.20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевскую область", – говорится в сообщении.
Ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.
С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 1 июля.
6 июля оперативное командование "Юг" сообщало, что в акватории Черного моря оккупанты сосредоточили три надводных, два подводных и один большой десантный корабль с 32 крылатыми ракетами.