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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ рассказали, сколько ракетных носителей оккупанты удерживают в Черном море

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты удерживают в Черном море четыре носителя ракет для ударов по территории Украины. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 6 июля в Facebook.

"Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия",– говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" сообщило 6 июля в Facebook, что оккупанты уменьшили количество ракетных носителей в корабельной группировке.

"В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – три надводных, два подводных и один большой десантный корабль. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", – отметили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/321547506734159/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля, Россия выпустила по Украине около 3 тыс. ракет, сообщал Зеленский 1 июля. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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