В ВСУ рассказали, сколько ракетных носителей оккупанты удерживают в Черном море

"Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия",– говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" сообщило 6 июля в Facebook, что оккупанты уменьшили количество ракетных носителей в корабельной группировке.

"В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – три надводных, два подводных и один большой десантный корабль. Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", – отметили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)