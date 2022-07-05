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05 июля, 2022
 
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"На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова

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Великий в образе Конашенкова заявил, что российские военные "героически обосронялись, держа обосрону на всех направлениях"
Великий в образе Конашенкова заявил, что российские военные "героически обосронялись, держа обосрону на всех направлениях"
Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий 4 июля разместил в YouTube пародию на сводку российских военных новостей.

"Благородным жестом доброй воли руководство минобороны РФ решило оправдать героическое бегство оккупантов с острова Змеиный. А почему просто было не сказать: "Благородно сдрыснули"?! Об этом и о добрых хлопках в Белгороде и Курске, как всегда, расскажет спикер министерства обормотов РФ генерал-лейтенант [представитель минобороны РФ Игорь] Конашенков", – написал он.

Великий в образе Конашенкова заявил, что российские военные "героически обосронялись, держа обосрону на всех направлениях", а также "нашли в себе силы сдрыснуть".

"Не стоит думать, что это было отступление. Это был шаг доброй воли, перерастащий в бег доброй воли", – подчеркнул "Конашенков".

"Спикер министерства обормотов" отметил, что название острова – фейк.

"На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный, – фейк украинских властей", – сказал он.

По словам Великого в образе Конашенкова, "отопившиеся солдаты" контролируют дно Черного моря. А поднятый со дна корабль "Саратов" будет отремонтирован и снова спущен под воду".

"Запомните, украинцы, не злите нас, а то мы возьмем и как убежим, мало не покажется", – сказал Конашенков.

"Хлопки" в Белгороде и Курске он назвал "хлопками доброй воли".

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков.

О серии взрывов ночью сообщали и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".

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