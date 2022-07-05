  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова

Великий в образе Конашенкова заявил, что российские военные "героически обосронялись, держа обосрону на всех направлениях" Скриншот: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

"Благородным жестом доброй воли руководство минобороны РФ решило оправдать героическое бегство оккупантов с острова Змеиный. А почему просто было не сказать: "Благородно сдрыснули"?! Об этом и о добрых хлопках в Белгороде и Курске, как всегда, расскажет спикер министерства обормотов РФ генерал-лейтенант [представитель минобороны РФ Игорь] Конашенков", – написал он.

Великий в образе Конашенкова заявил, что российские военные "героически обосронялись, держа обосрону на всех направлениях", а также "нашли в себе силы сдрыснуть".

"Не стоит думать, что это было отступление. Это был шаг доброй воли, перерастащий в бег доброй воли", – подчеркнул "Конашенков".

"Спикер министерства обормотов" отметил, что название острова – фейк.

"На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный, – фейк украинских властей", – сказал он.

По словам Великого в образе Конашенкова, "отопившиеся солдаты" контролируют дно Черного моря. А поднятый со дна корабль "Саратов" будет отремонтирован и снова спущен под воду".

"Запомните, украинцы, не злите нас, а то мы возьмем и как убежим, мало не покажется", – сказал Конашенков.

"Хлопки" в Белгороде и Курске он назвал "хлопками доброй воли".

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube

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