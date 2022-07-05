﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом

"В эти месяцы в Украине работают лучшие мировые фотографы. Они документируют реальные трагедии, происходящие с мирными украинцами в ходе войны, они рассказывают о разрушенных российскими бомбами и ракетами городах, они фиксируют следы военных преступлений… И они же оставляют для истории процесс возвращения освобожденных городов и сел к нормальной жизни. Относительно нормальной жизни..." – написал он.
Роднянский отметил, что Гузи – единственный в истории фотограф, удостоенный четыре раза высокой журналистской награды – Пулитцеровской премии.
"Напомню, что кровавая агрессия России в Украине продолжается уже 130-й день", – подчеркнул Роднянский.
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"Это невыносимо, сердце в клочья", – прокомментировала подписчица shapovalova_s_vami.
"Адская боль в каждом фото!" – написала natali_semyon.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.
Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".