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05 июля, 2022
 
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﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом

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Роднянский: В эти месяцы в Украине работают лучшие мировые фотографы
Роднянский: В эти месяцы в Украине работают лучшие мировые фотографы
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 4 июля в Instagram опубликовал подборку снимков американского фотографа Кэрол Гузи, сделанных во время войны России против Украины.

"В эти месяцы в Украине работают лучшие мировые фотографы. Они документируют реальные трагедии, происходящие с мирными украинцами в ходе войны, они рассказывают о разрушенных российскими бомбами и ракетами городах, они фиксируют следы военных преступлений… И они же оставляют для истории процесс возвращения освобожденных городов и сел к нормальной жизни. Относительно нормальной жизни..." – написал он.

Роднянский отметил, что Гузи – единственный в истории фотограф, удостоенный четыре раза высокой журналистской награды – Пулитцеровской премии.

"Напомню, что кровавая агрессия России в Украине продолжается уже 130-й день", – подчеркнул Роднянский.

"Это невыносимо, сердце в клочья", – прокомментировала подписчица shapovalova_s_vami.

"Адская боль в каждом фото!" – написала natali_semyon.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. 

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, война, военные, агрессия, Александр Роднянский, журналисты, украинцы, война России против Украины, фото, продюсер
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