﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом

Роднянский: В эти месяцы в Украине работают лучшие мировые фотографы Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"В эти месяцы в Украине работают лучшие мировые фотографы. Они документируют реальные трагедии, происходящие с мирными украинцами в ходе войны, они рассказывают о разрушенных российскими бомбами и ракетами городах, они фиксируют следы военных преступлений… И они же оставляют для истории процесс возвращения освобожденных городов и сел к нормальной жизни. Относительно нормальной жизни..." – написал он.

Роднянский отметил, что Гузи – единственный в истории фотограф, удостоенный четыре раза высокой журналистской награды – Пулитцеровской премии.

"Напомню, что кровавая агрессия России в Украине продолжается уже 130-й день", – подчеркнул Роднянский.

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"Это невыносимо, сердце в клочья", – прокомментировала подписчица shapovalova_s_vami.

"Адская боль в каждом фото!" – написала natali_semyon.

Война России против Украины. Главное (обновляется)