  Дорн: Россияне – слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут

Дорн: Россияне адаптируются под все. Только чтобы было все спокойно Фото: dorn_ivan / Instagram

"С одним общаюсь, с другим переписываюсь… Я разговаривал с двоюродным братом, он сейчас в Турции находится, уехал из России. И когда он пытается родным рассказать, что сейчас на самом деле происходит в России, что это неправильно, что все неправда, родители его отвечают: "Сын, ты не понимаешь, нам здесь по "Первому каналу" рассказали. Нам все показали, там все нормально. Там вот так вот так. Я же смотрю телевизор", – отметил он.

По словам Дорна, россияне поддаются влиянию власти, и с уходом президента Владимира Путина забудут предыдущую пропаганду.

"Я думаю, когда Путин уйдет с должности, из жизни, и кто-то новый придет, и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут, начнут в новом направлении пропаганды двигаться. Это слишком адаптивные люди. Они адаптируются под все. Только чтобы было все спокойно. (…) Им говорят: "Вот смотрите, что в Украине творится. Вы так же хотите? Нет. Поэтому давайте у нас будет Путин, будет спокойно, а там посмотрим", – сказал музыкант.

Он добавил, что россияне не могут увидеть реальных вещей и реальных событий.

"Не понимают, что они в первую очередь, ответственны за все это. И вот это шокирует, что они не хотят разбираться", – сказал Дорн.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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