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05 июля, 2022
 
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Дорн: Россияне – слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут

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Дорн: Россияне адаптируются под все. Только чтобы было все спокойно
Дорн: Россияне адаптируются под все. Только чтобы было все спокойно
Фото: dorn_ivan / Instagram

Украинский певец Иван Дорн в интервью программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" 4 июля заявил, что большая часть его родственников из России зазомбированы, но с двумя двоюродными братьями он общается.

"С одним общаюсь, с другим переписываюсь… Я разговаривал с двоюродным братом, он сейчас в Турции находится, уехал из России. И когда он пытается родным рассказать, что сейчас на самом деле происходит в России, что это неправильно, что все неправда, родители его отвечают: "Сын, ты не понимаешь, нам здесь по "Первому каналу" рассказали. Нам все показали, там все нормально. Там вот так вот так. Я же смотрю телевизор", – отметил он.

По словам Дорна, россияне поддаются влиянию власти, и с уходом президента Владимира Путина забудут предыдущую пропаганду.

"Я думаю, когда Путин уйдет с должности, из жизни, и кто-то новый придет, и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут, начнут в новом направлении пропаганды двигаться. Это слишком адаптивные люди. Они адаптируются под все. Только чтобы было все спокойно. (…) Им говорят: "Вот смотрите, что в Украине творится. Вы так же хотите? Нет. Поэтому давайте у нас будет Путин, будет спокойно, а там посмотрим", – сказал музыкант.

Он добавил, что россияне не могут увидеть реальных вещей и реальных событий.

"Не понимают, что они в первую очередь, ответственны за все это. И вот это шокирует, что они не хотят разбираться", – сказал Дорн.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, Иван Дорн, вторжение, украинцы, война России против Украины, певец, музыкант
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