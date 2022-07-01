Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами

"Никаких планов возвращаться в Россию у меня нет и быть не может, – написал он. – Уж слишком я далек от нынешней российской политической реальности. Я называю войну войной. Я говорю о военных преступлениях российской армии. Я пишу о том, как лжет российская пропаганда, и публикую свидетельства разрушений и жертв, которые принесли российские солдаты в Украину".
Роднянский признал, что, оставаясь в России после 2014 года, занимался самообманом.
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"24 февраля Россия обрушила бомбы и ракеты на мой родной Киев и всю Украину. Невозможно смириться с тем, что российские солдаты ежедневно убивают моих соотечественников, мирных украинцев, – написал Роднянский. – Поэтому я пишу о войне каждый день, пытаясь поддержать украинцев".
По словам продюсера, своими постами он также пытается достучаться до россиян.
"Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. И никогда больше не откажусь от этого права. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами", – резюмировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".
В первые дни после нападения РФ на Украину Роднянский осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".