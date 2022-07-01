Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами

Роднянский: Никаких планов возвращаться в Россию у меня нет и быть не может Фото: kinotavrfestival / Instagram

"Никаких планов возвращаться в Россию у меня нет и быть не может, – написал он. – Уж слишком я далек от нынешней российской политической реальности. Я называю войну войной. Я говорю о военных преступлениях российской армии. Я пишу о том, как лжет российская пропаганда, и публикую свидетельства разрушений и жертв, которые принесли российские солдаты в Украину".

Роднянский признал, что, оставаясь в России после 2014 года, занимался самообманом.

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"24 февраля Россия обрушила бомбы и ракеты на мой родной Киев и всю Украину. Невозможно смириться с тем, что российские солдаты ежедневно убивают моих соотечественников, мирных украинцев, – написал Роднянский. – Поэтому я пишу о войне каждый день, пытаясь поддержать украинцев".

По словам продюсера, своими постами он также пытается достучаться до россиян.

"Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. И никогда больше не откажусь от этого права. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



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