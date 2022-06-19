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Роднянский: Певцов – чистый пример незамутненного идиотизма, а Машков 15 лет прожил в Лос-Анджелесе. Не случилось – оскорбился

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Роднянский: Иная позиция это огромный уровень ответственности
Роднянский: Иная позиция – это огромный уровень ответственности
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил причины, которые, по его мнению, заставили российских артистов Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Владимира Машкова, Дмитрия Дюжева и Михаила Пореченкова поддержать нападение России на Украину.

"Они сумасшедшие или глубоко просчитанные люди? Или, может, такие патриоты, просто идиоты?" – спросил у Роднянского Гордон.

"Последнее, что вы сказали, имеет отношение к Певцову. Вот он чистый пример незамутненного идиотизма. Такой классический, медицинский. Можно показывать в медицинском студентам. Вот идиот просто, – заявил продюсер. – Собственно, это было известно для тех, кто работает в кино. Но, бывает, у артистов, знаете, случается", – сказал Роднянский.

Комментируя позицию Машкова, продюсер назвал его талантливым человеком, который обиделся после того, как его карьера в Голливуде не задалась.

"Машков: 15 лет прожил в Лос-Анджелесе. Не случилось – оскорбился, – объяснил Роднянский. – Он захотел быть частью чего-то большего и вдруг повелся на политику. Он несколько раз очень неудачно выступал. Мне кажется, многие начинают прятаться в общем строю, им так легче. Потому что иная позиция – это огромный уровень ответственности. А когда ты в строю, тебя каждый день хлопают по плечу: "Молодец, ты наш. И президент сказал, что ты крут". Мне кажется, его унесло".

Высказываясь о Миронове, Роднянский назвал его гениальным артистом.

"Миронов – выдающийся артист. Я был уверен, что Женя будет держатся в стороне любых высказываний! – отметил Роднянский. – А Дюжев и Пореченков – заложники своих отношений с властью. Если власть их финансирует, то не только диктует правила, но и в состоянии перестать не просто финансировать, но и жестоко наказать".

Роднянский признался, что ценит позицию тех российских артистов, которые промолчали о войне РФ против Украины.

"Знаю, как популярнейшим людям непросто сейчас молчать. Им наверняка звонят люди из администрации президента и требуют, чтобы они выступили, поехали в Мариуполь, Херсон, поддержали ребенка из якобы освобожденной зоны и убрались, куда хотят. И если они этого не делают, то это уже большие усилия",  заявил продюсер.

Он отметил, что в данном случае не пытается оправдать российских артистов, а размышляет, почему из приличных людей они превратились в тех, кто поддержал войну.

"Я понимаю, что на фоне убитых украинцев, бомбежки городов это все выглядит детским лепетом. Сейчас единственный и главный объект сочувствия – это мирные жители Украины", – резюмировали он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В России после нападения на Украину проходят пропагандистские концерты с участием российских знаменитостей, которые выступают в поддержку войны. Дюжев, Машков, Певцов, Пореченков и Миронов были участниками таких мероприятий.

Все они, за исключением Дюжева и Миронова, внесены в базу украинского сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда были внесены за замалчивание агрессии путинского режима.

Все пять артистов находятся в базе сайта "Миротворец".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Михаил Пореченков, Лос-Анджелес, Александр Роднянский, война России против Украины, Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, Владимир Машков
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