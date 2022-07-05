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05 июля, 2022
 
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"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: И наконец: С Днем Независимости
Арестович: И наконец: С Днем Независимости
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Instagram 5 июля опубликовал фото американского флага, окрашенного в цвета украинского.

"И наконец: С Днем независимости", – написал он.

Подписчики по-разному отреагировали на пост.

"Отличный пранк", – прокомментировала maridement.

"Потому что все будет Украина", – заявила incleare_lady.shop.

"Не хватало только международного скандала с Америкой", – написал varyag2309.

"Намек на федерацию?" – спросил andrey_orlov_invest.

Контекст:

День Независимости США – 4 июля, но, вероятно, в связи с разницей во времени пост был опубликован 5 июля.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: США, Украина, День Независимости, независимость, Алексей Арестович, советник, безопасность
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