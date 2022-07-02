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02 июля, 2022
 
Новости

"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко

Арестович: Занялся белорусским вопросом вплотную
Арестович: Занялся белорусским вопросом вплотную
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Instagram 1 июля разместил видео, в котором показал переговоры президента РФ Владимира Путина и называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Арестович сопроводил видео звуковой дорожкой из американского фильма "Мистер и миссис Смит", а именно – сценой посещения главными героями – супружеской парой – психолога.

В роли психолога предстал Арестович. Попивая через трубочку кофе, он наблюдал за диалогом "своих клиентов".

"Занялся белорусским вопросом вплотную", – написал Советник руководителя Офиса президента Украины.

"Через девять месяцев будет результат их половой жизни", – прокомментировала подписчица natasha_s_umanec.

"Надеемся, это будет девочка и ей дадут имя Капитуляция", – ответила taniakufeld.

"Это шедевр", – отметила _lenaabramova_

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси.

В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, фильм, переговоры, вторжение, Алексей Арестович, видео, советник, война России против Украины, президент, прикол, войска, Александр Лукашев
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