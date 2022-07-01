"Жест доброй воли". Оккупанты нанесли авиаудар по Змеиному фосфорными бомбами – Залужный

Видео авиаудара опубликовал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Руководство Вооруженных сил (ВС) России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18.00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", – написал главнокомандующий ВСУ. – Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты".

По словам Залужного, "единственное, в чем противник последовательный, – это неизменная "меткость" нанесения ударов.

"Внимание на видео", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)