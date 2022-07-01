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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жест доброй воли". Оккупанты нанесли авиаудар по Змеиному фосфорными бомбами – Залужный

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Оккупанты покинули Змеиный 30 июня после очередного удара ВСУ по острову
Оккупанты покинули Змеиный 30 июня после очередного удара ВСУ по острову
Фото: EPA

Российские оккупанты 1 июля обстреляли фосфорными бомбами оставленный ими накануне остров Змеиный в Черном море.

Видео авиаудара опубликовал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.   

"Руководство Вооруженных сил (ВС) России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18.00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", – написал главнокомандующий ВСУ. – Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты".

По словам Залужного, "единственное, в чем противник последовательный, – это неизменная "меткость" нанесения ударов.

"Внимание на видео", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/395859542522999/

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 июня, что освобождение острова Змеиный от российских оккупантов еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия. "Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море", – отметил он.

ВСУ планируют установить физический контроль над Змеиным, заявляли в Генштабе, но пока контролируют остров при помощи оружия.

Теги: Россия, Украина, Бельбек, аэродром, самолеты, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, бомба, Валерий Залужный, российские военные, остров Змеиный, российские оккупанты
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