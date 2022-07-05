Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться

"Есть такая категория людей (я им очень сочувствую), которые мучаются, но репостят Арестовича с припиской: "Я, конечно, не, и вообще все неоднозначно, и извините за Арестовича, но вот этот пост, простите, запощу, но только этот, извиняюсь еще раз, поймите меня правильно", – написал он.

Советник главы Офиса президента отметил, что имеет к таким людям слово надежды и утешения.

"Если бы я в свое время так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было бы за что извиняться", – заявил он.

Пост Арестович сопроводил совместным фото со своим коллегой, советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)