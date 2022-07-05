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05 июля, 2022
 
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Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Я очень сочувствую этим людям
Арестович: Я очень сочувствую этим людям
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Instagram 5 июля высказался о людях, которые просят прощения перед своей аудиторией за то, что сделали репост с его страницы.

"Есть такая категория людей (я им очень сочувствую), которые мучаются, но репостят Арестовича с припиской: "Я, конечно, не, и вообще все неоднозначно, и извините за Арестовича, но вот этот пост, простите, запощу, но только этот, извиняюсь еще раз, поймите меня правильно", – написал он.

Советник главы Офиса президента отметил, что имеет к таким людям слово надежды и утешения.

"Если бы я в свое время так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было бы за что извиняться", – заявил он.

Пост Арестович сопроводил совместным фото со своим коллегой, советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком.

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Украина, война, Алексей Арестович, советник, соцсети
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