Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото

На одной руке он набил строку из песни "Бандерштатівські коломийки" украинской группы "Скрябин" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами".





Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

На второй руке Кошевой сделал тату "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Жена Кошевого Ксения также сделала тату: надпись (не читаемая по фото) на спине и звезды на ключице. Фото она разместила в Stories Instagram.

Фото: yalta_k / Instagram

Фото: yalta_k / Instagram