Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото

На одной руке он набил строку из песни "Бандерштатівські коломийки" украинской группы "Скрябин" – "Той, хто любить Україну, має бути з нами".
На второй руке Кошевой сделал тату "Був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".
Жена Кошевого Ксения также сделала тату: надпись (не читаемая по фото) на спине и звезды на ключице. Фото она разместила в Stories Instagram.
Кошевой с женой после нападения РФ находятся в Украине.
Актер признавался, что старается не афишировать свою волонтерскую деятельность и отказывается фотографироваться с участниками теробороны ради публикаций в соцсетях. По словам Кошевого, в тылу от него больше пользы, чем на передовой.