"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки

"На наши позиции в Песках [Донецкой области] прибилась овчарка. Разрисованная вандалами, голодная, контуженная. В ее уставших глазах угасала жизнь... Бойцы делились с ней своими пайками, заботились о ней. Назвали ее Алисой, потому что она почти не слышала и все время находилась в своем мире тишины, в мире своих переживаний, как Алиса в стране Чудес... Каждый раз, когда приезжала машина в Пески, она прибегала к ней, понимая, что это единственный путь бежать с места войны туда, где нет выстрелов, взрывов и болезненных воспоминаний о пережитом", – написала Мозговая.

Вывезти собаку смогли не сразу, поскольку "то машина была загружена полностью, то воняло разлитой соляркой, то обстрел был очень сильный".

"Но ее вывезли... И теперь Алиса в безопасности. С ее шерсти срезали обидную надпись, ее выкупали и отогрели... Она верно ходит рядом со своими спасителями, она поправилась и у нее появился блеск в глазах", – говорится в посте.

Мозговая разместила снимки, авторство которых обозначено: "Цвіла Ірина відСІЧ". На фото видно, что на спине у овчарки была надпись "Дурак".

"Трогательная история", – отметила Мозговая.





Скриншот: Олена Мозгова / Facebook

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