Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2022
 
Новости

"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая: Трогательная история
Мозговая: Трогательная история
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook 3 июля рассказала историю собаки, над которой поиздевались вандалы.

"На наши позиции в Песках [Донецкой области] прибилась овчарка. Разрисованная вандалами, голодная, контуженная. В ее уставших глазах угасала жизнь... Бойцы делились с ней своими пайками, заботились о ней. Назвали ее Алисой, потому что она почти не слышала и все время находилась в своем мире тишины, в мире своих переживаний, как Алиса в стране Чудес... Каждый раз, когда приезжала машина в Пески, она прибегала к ней, понимая, что это единственный путь бежать с места войны туда, где нет выстрелов, взрывов и болезненных воспоминаний о пережитом", – написала Мозговая.

Вывезти собаку смогли не сразу, поскольку "то машина была загружена полностью, то воняло разлитой соляркой, то обстрел был очень сильный".

"Но ее вывезли... И теперь Алиса в безопасности. С ее шерсти срезали обидную надпись, ее выкупали и отогрели... Она верно ходит рядом со своими спасителями, она поправилась и у нее появился блеск в глазах", – говорится в посте.

Мозговая разместила снимки, авторство которых обозначено: "Цвіла Ірина відСІЧ". На фото видно, что на спине у овчарки была надпись "Дурак".

"Трогательная история", – отметила Мозговая.


Скриншот: Олена Мозгова / Facebook

Скриншот: Олена Мозгова / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Теги: Украина, война, Пески, собаки, обстрелы, война России против Украины, спасение, Алена Мозговая, безопасность, фото, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки
"Верно ходит рядом со своими спасителями". Мозговая поделилась историей о спасении ВСУ контуженной овчарки
  Дорн: Россияне слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут
  Дорн: Россияне – слишком адаптивные люди. Когда Путин уйдет и начнется новая пропаганда, они все предыдущее забудут
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости
"Глаза горят!" Жена мэра Киева Кличко снялась в постели. Фото
"Глаза горят!" Жена мэра Киева Кличко снялась в постели. Фото
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 