  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде

"Я не считаю Дудя пропагандистом. Я не могу сказать стопроцентно, потому что я сейчас не могу быть уверен ни в чем. Однако мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной, не путинской. Он все для этого делает, те интервью, те разговоры, контекст, который он предоставляет нам, свидетельствуют, что он не пропутинский. Да, он болеет за Россию, за ее будущее. Он сейчас не в России, он сейчас в Европе. И там вся его семья", – заявил Дорн.

Певец отметил, что не знает, какова позиция телеведущей Ксении Собчак.

"О Собчак не знаю. Там я не берусь сказать", – заявил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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