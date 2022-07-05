  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде

"Я не считаю Дудя пропагандистом. Я не могу сказать стопроцентно, потому что я сейчас не могу быть уверен ни в чем. Однако мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной, не путинской. Он все для этого делает, те интервью, те разговоры, контекст, который он предоставляет нам, свидетельствуют, что он не пропутинский. Да, он болеет за Россию, за ее будущее. Он сейчас не в России, он сейчас в Европе. И там вся его семья", – заявил Дорн.
Певец отметил, что не знает, какова позиция телеведущей Ксении Собчак.
"О Собчак не знаю. Там я не берусь сказать", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру.
В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну России против Украины "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с трезубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял".
В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом".
24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.
20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины.