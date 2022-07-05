Украина ежедневно увеличивает экспорт зерна и ведет переговоры с Турцией и ООН по его вывозу из морских портов – Зеленский

Об этом 4 июля на совместном брифинге в Киеве по итогам встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, – сказал Зеленский. – Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Но очень важный момент – чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции".
ООН, по словам президента, занимает в этом вопросе "лидерскую позицию".
"Они, как нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс", – отметил президент.
В свою очередь, Украина "не теряет времени" в вопросе экспорта своего зерна – работает над разными путями, как железнодорожными, так и речными, добавил Зеленский.
"Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это непросто, сложные условия", – резюмировал он.
Как сообщается на сайте Минагрополитики, за июнь 2022 года Украина экспортировала около 1,41 млн тонн зерновых культур.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.
Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
Гутерриш сообщил 27 июня, что существует рамочное соглашение, согласно которому зерно с согласия России будет вывозиться из трех подконтрольных Украине портов, в том числе из Одессы. Разминировать другие порты Украина не будет, отметил Гутерриш.
Суда из украинских портов будут следовать в Турцию под надзором Украины, России, Турции и ООН. По словам генсека организации, Украина также удовлетворила требование РФ о проверке судов в турецких водах на предмет наличия оружия, прежде чем они зайдут в воды Украины.