Украина ежедневно увеличивает экспорт зерна и ведет переговоры с Турцией и ООН по его вывозу из морских портов – Зеленский

Об этом 4 июля на совместном брифинге в Киеве по итогам встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, – сказал Зеленский. – Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Но очень важный момент – чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции".

ООН, по словам президента, занимает в этом вопросе "лидерскую позицию".

"Они, как нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс", – отметил президент.

В свою очередь, Украина "не теряет времени" в вопросе экспорта своего зерна – работает над разными путями, как железнодорожными, так и речными, добавил Зеленский.

"Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это непросто, сложные условия", – резюмировал он.

Как сообщается на сайте Минагрополитики, за июнь 2022 года Украина экспортировала около 1,41 млн тонн зерновых культур.