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Украина ежедневно увеличивает экспорт зерна и ведет переговоры с Турцией и ООН по его вывозу из морских портов – Зеленский

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ООН готова возглавить процесс экспорта зерна из Украины, отметил Зеленский
ООН готова возглавить процесс экспорта зерна из Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций (ООН) по вопросу экспорта украинского зерна из морских портов страны.

Об этом 4 июля на совместном брифинге в Киеве по итогам встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, – сказал Зеленский. – Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Но очень важный момент – чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции".

ООН, по словам президента, занимает в этом вопросе "лидерскую позицию".

"Они, как нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс", – отметил президент.

В свою очередь, Украина "не теряет времени" в вопросе экспорта своего зерна – работает над разными путями, как железнодорожными, так и речными, добавил Зеленский.

"Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это непросто, сложные условия", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/746732416371961/

Как сообщается на сайте Минагрополитики, за июнь 2022 года Украина экспортировала около 1,41 млн тонн зерновых культур.

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.

Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Гутерриш сообщил 27 июня, что существует рамочное соглашение, согласно которому зерно с согласия России будет вывозиться из трех подконтрольных Украине портов, в том числе из Одессы. Разминировать другие порты Украина не будет, отметил Гутерриш.

Суда из украинских портов будут следовать в Турцию под надзором Украины, России, Турции и ООН. По словам генсека организации, Украина также удовлетворила требование РФ о проверке судов в турецких водах на предмет наличия оружия, прежде чем они зайдут в воды Украины.

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