Флаг Украины на Змеиный доставил вертолет, поднимут его после высадки ВСУ – ОК "Юг"

По словам Гуменюк, никто не стал бы рисковать людьми ради того, чтобы поднять флаг и сделать фотографию для СМИ. Поэтому, подчеркнула она, в этот раз на Змеином никто не высаживался. Флаг был сброшен на остров с вертолета и находится там, а поднят будет после того, как на Змеиный вернутся украинские защитники.

Гуменюк призвала относиться к ранее сделанному 4 июля заявлению о "поднятии" флага как к метафоре.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.