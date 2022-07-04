ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Флаг Украины на Змеиный доставил вертолет, поднимут его после высадки ВСУ – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Флаг Украины находится на острове Змеиный, но поднимут его позднее
Флаг Украины находится на острове Змеиный, но поднимут его позднее
Фото: EPA

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 4 июля в комментарии CNN уточнила информацию об установке флага Украины на острове Змеиный в Черном море (Одесская область).

По словам Гуменюк, никто не стал бы рисковать людьми ради того, чтобы поднять флаг и сделать фотографию для СМИ. Поэтому, подчеркнула она, в этот раз на Змеином никто не высаживался. Флаг был сброшен на остров с вертолета и находится там, а поднят будет после того, как на Змеиный вернутся украинские защитники.

Гуменюк призвала относиться к ранее сделанному 4 июля заявлению о "поднятии" флага как к метафоре.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Теги: Россия, Украина, Одесса, армия, Черное море, флаг, вертолет, Одесская область, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские военные, остров Змеиный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205993)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (84776)
3
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (42011)
4
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (37187)
5
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31705)
6
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова (15557)
7
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (11902)
8
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (11388)
 
 
 
 