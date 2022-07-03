Российские самолеты нанесли удары по Змеиному, а потом ударили ракетой по базе отдыха в Одесской области – ОК "Юг"

"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем с истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области вновь выпущена ракета Х-31, которая попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха", – говорится в сводке за 2 июля.
По данным командования, значительных разрушений и возгораний в результате ракетного удара по базе отдыха не возникло, погибших и пострадавших нет.
В ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Сергеевке Белгород-Днестровского района, ракеты попали в жилой дом и турбазу, погиб 21 человек, 38 получили травмы и ранения.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом – 1 июля – сбросили на остров фосфорные бомбы.