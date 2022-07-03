Российские самолеты нанесли удары по Змеиному, а потом ударили ракетой по базе отдыха в Одесской области – ОК "Юг"

"Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиный. А затем с истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области вновь выпущена ракета Х-31, которая попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха", – говорится в сводке за 2 июля.

По данным командования, значительных разрушений и возгораний в результате ракетного удара по базе отдыха не возникло, погибших и пострадавших нет.

В ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Сергеевке Белгород-Днестровского района, ракеты попали в жилой дом и турбазу, погиб 21 человек, 38 получили травмы и ранения.