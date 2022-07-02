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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помогли оккупантам. Больше там "русским духом" не пахнет". Залужный опубликовал видео, как ВСУ уничтожили остатки российской техники на Змеином

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ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный, отметил Залужный
ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный, отметил Залужный
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили остатки военной техники российских оккупантов на освобожденном острове Змеиный в Черном море.

Соответствующее видео 2 июля опубликовал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Накануне, 1 июля, оккупанты обстреляли оставленный ими остров фосфорными бомбами.

"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей, – отметил Залужный. – Мы "помогли" оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/426402976075218/

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 июня, что освобождение острова Змеиный от российских оккупантов еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия. "Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море", – отметил он.

ВСУ планируют установить физический контроль над Змеиным, заявляли в Генштабе, но пока контролируют остров при помощи оружия.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, помощь, эвакуация, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Валерий Залужный, российские военные, остров Змеиный, российские оккупанты
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