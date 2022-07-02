В Пентагоне не верят, что уход россиян с острова Змеиный был "жестом доброй воли"

"Мы не верим в то, что Россия говорит, что это был жест доброй воли. На самом деле, вы знаете, мы рассматриваем это развитие событий так, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью тех ракет Harpoon, которые они недавно получили, для атаки корабля снабжения", – сказал чиновник.

Он отметил, что для пребывания а Змеином важна возможность пополнения запасов.

"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам проведение там своих операций, сделали их, знаете ли, очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия ушла с острова", – заявил спикер.

Представитель Пентагона отметил, что это "не панацея", но теперь украинским военным намного легче защищать Одессу и в будущем "иметь возможность открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный".

Война России против Украины. Главное (обновляется)