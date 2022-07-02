В Пентагоне не верят, что уход россиян с острова Змеиный был "жестом доброй воли"

"Мы не верим в то, что Россия говорит, что это был жест доброй воли. На самом деле, вы знаете, мы рассматриваем это развитие событий так, что украинцы очень успешно оказали значительное давление на россиян, в том числе с помощью тех ракет Harpoon, которые они недавно получили, для атаки корабля снабжения", – сказал чиновник.
Он отметил, что для пребывания а Змеином важна возможность пополнения запасов.
"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам проведение там своих операций, сделали их, знаете ли, очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия ушла с острова", – заявил спикер.
Представитель Пентагона отметил, что это "не панацея", но теперь украинским военным намного легче защищать Одессу и в будущем "иметь возможность открыть эти морские пути без контроля России над островом Змеиный".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 июня, что освобождение острова Змеиный от российских оккупантов еще не обеспечивает безопасность в Черном море, но уже ограничивает их действия. "Остров Змеиный – это стратегический пункт, который значительно меняет ситуацию в Черном море", – отметил он.
ВСУ планируют установить физический контроль над Змеиным, заявляли в Генштабе, но пока контролируют остров при помощи оружия.