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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Змеином подняли флаг Украины – ОК "Юг"

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Военная операция ВСУ на Змеином завершена, сказала Гуменюк
Военная операция ВСУ на Змеином завершена, сказала Гуменюк
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море (Одесская область). Об этом руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила на брифинге в медиацентре "Украина" 4 июля, трансляцию вел "Укринформ".

"Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена", – сказала она. 

Гуменюк подчеркнула, что остров снова находится под юрисдикцией Украины. 

Когда именно флаг был установлен на острове, Гуменюк не уточнила. 

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: флаг, Одесская область, война России против Украины, остров, Наталья Гуменюк, остров Змеиный
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